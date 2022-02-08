Возникли риски дефицита товарного газа – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране имеются все условия для дополнительного производства товарного и сжиженного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В прошлом году мы столкнулись с достаточно серьезным энергокризисом. Наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного нефтяного газа, электроэнергии. Это произошло из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц. Сегодня возникли риски дефицита товарного газа. В прошлом году Kazakhgas не совсем продуманно ввел мораторий на подключение к газу новых промышленных объектов», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.
В результате, как отметил Президент, в ряде регионов отсутствует газ, необходимый для реализации новых проектов, в том числе высокотехнологичных и экспортоориентированных.
«В стране имеются все условия для дополнительного производства товарного и сжиженного газа. Но задача – формирование сбалансированного и коммерчески привлекательного рынка газа никак не решается. Поэтому, жду от министра энергетики конкретных предложений», - обратился Касым-Жомарт Токаев.
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