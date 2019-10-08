Вознесенский кафедральный собор открыли после крупномасштабной реставрации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вознесенский кафедральный собор официально открыли после крупномасштабной реставрации в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На реставрацию собора было потрачено более 2 млрд тенге (внебюджетные средства) от неравнодушных казахстанцев и представителей бизнеса. Работы по обновлению облика и внутренней конструкции храма проводились с лета 2017 года.

В освящении храма и совершении литургии участвовали митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, а также митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, прибывший в нашу страну сопровождать Курскую Коренную икону Божией Матери «Знамение», именуемую Покровительницей русского зарубежья.

«Открытие собора для нас большое событие. Освящение храма является днем рождения храма, здесь читаются специальные молитвы, чтобы на месте всем совершалась бескровная жертва, литургия, главная христианская служба», - сказал протоиерей, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Казахстанского Митрополичьего округа Александр Суворов.

Он отметил, что главной задачей реставрационных работ была в полной мере воплотить идеи создателей храма.

«Мы изучали исторические документы. Довольно серьезный проект. Прописано было вплоть до номеров красок, как оно должно было выглядеть. Полагаю, что среди множества реставраций, которые были до этого, нам удалось реализовать идеи авторов в полной мере именно сейчас», - добавил он.

По его словам, для воссоздания собора привлекались художники и архитекторы из России, Франции и Германии. Специалисты применяли самые лучшие современные технологии, при этом учитывая технологии древних зодчих.

«Мы сталкивались с техническими проблемами. Даже в Казахстане не смогли найти специалистов, способных решить это. Приглашали профессора из Берлина. Эта была замена силовой части одной из нижних колон венцов. Это было самое сложное. Почти 2 тысячи человек участвовали в этих работах. Это были люди разных специальностей: каменщики, художники, мастера деревянных дел. И задать им общий мотив, согласовывать эти действия реставраторов было очень сложно», - отметил А. Суворов.

Протоиерей также обратил внимание на ландшафтный дизайн собора.

«При постройке собора этот парк назывался Пушкинским, поэтому нами были заказаны фонари из Санкт-Петербурга в пушкинском стиле, чтобы элемент старинного остался и окружал этот собор. Также проложили гранитные брусчатки», - подчеркнул он.

Ранее Александр Суворов подробно рассказал о реставрационных работах собора.

В сегодняшнем открытии собора приняли участие все желающие, а также священнослужители из разных стран.

Вознесенский собор в Алматы - один из самых высоких в мире православных деревянных храмов, построенный в 1904-1907 годах Андреем Зенковым. Оригинальные конструкции высотного здания до 54 метров обеспечили надежность сооружения во время землетрясения 1910 года. Оно было построено целиком из деревянных деталей, соединенных друг с другом металлическими крепежными изделиями. Храм в себя вмещает 1800 человек.