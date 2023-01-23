Вознаграждения за снижение энергопотребления начнут выплачивать в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Вечером в понедельник в один из самых холодных дней в году более 1 млн домохозяйств по всей Великобритании отключат электричество в надежде получить скидку на электроэнергию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

23 января крупнейший в Великобритании оператор по передаче и распределению электроэнергии National Grid впервые начнет выплату вознаграждений абонентам, снизившим потребление электроэнергии в наиболее загруженные часы, в основном в вечернее время.

Речь идет о недавно одобренной в стране схеме, действие которой продлится до марта, предполагающей стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Ее участниками уже стали более 1 млн потребителей.

В так называемые «сеансы энергосбережения», продолжительность которых составляет около часа, абоненты должны сократить обычное потребление энергии примерно на 30 %.

За каждый сэкономленный киловатт-час потребители получат в среднем по три фунта стерлингов. Таким образом ожидается, что за зимний период каждый абонент-участник новой схемы получит около 100 фунтов стерлингов в качестве скидки за электроэнергию.

В то же время отмечается, что новая мера не означает угрозу электроснабжения Великобритании. Электростанции готовы к увеличению подачи электроэнергии, если она понадобится, заверили в National Grid.

В краткосрочной перспективе маловероятно, что инициатива значительно изменит ситуацию с энергопотреблением в Великобритании. Тем не менее эксперты рассчитывают, что новая схема станет сигналом к резкому изменению отношения к потреблению, побуждая людей экономить энергию.

Фото: РИА Новости