В преддверии главного старта четырехлетнего цикла внимание основной массы болельщиков приковано к борьбе за олимпийские лицензии, вышедшей на финишную прямую. И отечественный футбол, вернее, главный турнир — чемпионат Казахстана по футболу остался в тени. А страсти там по прошествии семи туров кипят как в том же олимпийском бассейне. Корреспондент агентства Kazinform предлагает превью к очередному туру Казахстанской футбольной премьер-лиги.

Сразу три команды делят 1-3 места, расположившись на вершине турнирной таблицы. «Актобе», «Елимай» и «Кайрат» в середине мая составили триумвират лидеров, но в состоянии ли они поделить места на пьедестале почета по итогу чемпионата? Несколько «инородным телом» здесь выглядит «Елимай» из Семея, но если судить по притязаниям одного из лидеров этой игры в прошлом, амбиции руководства команды нацелены на возвращение в когорту сильнейших клуба с родины казахстанского футбола. Тем не менее, плотность в турнирной таблице такова, что клубы, расположившиеся в середине таблицы, при определенных обстоятельствах в состоянии потеснить и даже сместить любого из первой тройки: «Астана», «Ордабасы» и «Тобол» — и сейчас находятся на местах с 5-го по 7-е, имеют в активе по 12 очков. Такого тесного столпотворения в чемпионате не наблюдалось давно, и интрига обещает нам интересное развитие событий.

Мало того, даже обитатели нижних этажей в состоянии улучшить свое положение, за исключением, пожалуй, «Кайсара» и «Шахтера», занимающих последние 12-е и 13-е места, соответственно.

При этом не будем забывать, что происходит борьба на фоне не самых положительных тенденций. Ряд команд проводят «домашние матчи» в чужих городах, отсекая своих болельщиков от поддержки любимцев, решающую роль в большинстве коллективов тренеры отводят легионерам, лишая практики местных игроков, которыми укомплектована сборная Казахстана. Инфраструктура стадионов в большинстве регионов соответствует прошлому веку.

А в предстоящем туре мы уже с интересом можем наблюдать за подтверждением амбиций и уже более предметно говорить о притязаниях на медали одних, и несостоятельности других.

Осмелимся предположить, что среди прочих, в ближайший уик-енд самыми интересными и непредсказуемыми станут встречи «Актобе» — «Ордабасы» и «Елимай» — «Кайрат».

В 8-м туре 18 мая встретятся:

«Атырау» — «Астана»

«Актобе» — «Ордабасы»

«Кайсар» — «Женис»

«Елимай» — «Кайрат»

«Жетысу» — «Кызылжар»

«Шахтер» — «Тобол»