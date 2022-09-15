РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:59, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Возможные траты на переименование столицы прокомментировал секретарь маслихата

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов прокомментировал возможные траты в связи с переименованием столицы в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в 2019 году в связи с переименованием Астаны в Нур-Султан на изменения вывесок, бланков, печатей со стороны акимата было потрачено около 30 млн тенге. При этом за последние три года все государственные органы перешли на цифровой документооборот.

    «Я думаю, в этом году расходов будет намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Потому что сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не отправляют, ЭЦП используют», - сказал Ерлан Каналимов во время общественных слушаний в маслихате.

    Он отметил, что в случае переименования столицы центральные госорганы будут финансироваться за счет республиканского бюджета, а местные исполнительные органы и предприятия – за счет местного бюджета.

    Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану. Предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.


    Теги:
    Маслихат Астана для mail.ru
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!