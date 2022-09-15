Возможные траты на переименование столицы прокомментировал секретарь маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов прокомментировал возможные траты в связи с переименованием столицы в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в 2019 году в связи с переименованием Астаны в Нур-Султан на изменения вывесок, бланков, печатей со стороны акимата было потрачено около 30 млн тенге. При этом за последние три года все государственные органы перешли на цифровой документооборот.

«Я думаю, в этом году расходов будет намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Потому что сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не отправляют, ЭЦП используют», - сказал Ерлан Каналимов во время общественных слушаний в маслихате.

Он отметил, что в случае переименования столицы центральные госорганы будут финансироваться за счет республиканского бюджета, а местные исполнительные органы и предприятия – за счет местного бюджета.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану. Предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.