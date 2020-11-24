Возможные сроки масштабной вакцинации от коронавируса в Казахстане назвала иммунолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая кафедрой иммунологии Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Эльмира Битанова на онлайн-брифинге в РСК рассказала о возможностях вакцинопрофилактики от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что самым действенным способом борьбы с вирусом сейчас является вакцинация.

«Коронавирус существовал всегда. Ученые знают несколько разновидностей этой инфекции. В основном болели животные: птицы, собаки, кошки. Но есть и коронавирусная инфекция, поражающая людей - острый респираторный синдром SARS и ближневосточный синдром MERS. Уже к наступлению пандемии имелись наработки вакцин к MERS и SARS. Сейчас практически все научные центры, которые начали активно разрабатывать вакцины от коронавируса, используют эти наработки», - говорит она.

Она отметила, что сейчас многие научные центры объединились между собой. Большую роль играет ВОЗ и ООН.

«Они создали фонд, который курирует порядка 40 вакцин и планируют запустить широкую вакцинацию по всему миру уже к середине 2021 года. Крайний срок - к концу следующего года. Создан список, куда входят 40 стран, которые будут обеспечены бесплатной вакциной. Наша страна, если верить официальной информации из сайта ВОЗ, не входит в этот список. Мы, скорее всего, сами будем приобретать вакцину. Возможно, будет какая-то международная помощь. ВОЗ планирует начать вакцинировать повсеместно в середине следующего года, и я думаю, что у нас сроки будут те же», - заявила она.

Самое главное, по ее словам, вакцина должна быть безопасной и эффективной. Она отметила, что всегда в среднем 10-15 лет требовалось для разработки новой вакцины. Это мировой опыт.

«Мы сейчас все понимаем, что столько времени у нас нет… У нас есть наработки, о которых я говорила выше. На основе этих наработок, ведущие научные центры мира сейчас в ускоренном порядке формируют базы для новой вакцины», - говорит она.

Иммунолог заявила, что на данный момент некоторые страны уже разработали вакцины, и они проходят клинические испытания на добровольцах.

«Дело в том, что какая бы вакцина ни была, живого вируса там не будет. Живая вакцина - это полиомиелитная вакцина. Это очень эффективная вакцина. Но, лидеры, которые сейчас заявляют, что они близки к началу реализации своей вакцины, не занимаются разработкой живой вакцины. Вакцина от коронавируса, скорее всего, будет искусственная, в которой будет только информация об антигенах свойств возбудителя. Это радует, потому что там возбудителя точно не будет. Даже ослабленного. То есть они не заразят людей вирусом», - сказала она.

Эльмира Битанова также добавила, что непроверенную вакцину использовать нигде не будут.

Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.



В середине октября 2020 года был осуществлен выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Третья фаза испытаний казахстанской вакцины продлится до 2021 года.