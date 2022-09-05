Возможные причины лесных пожаров в Костанайской области назвал глава МЧС РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Рассматриваются различные версии возможных причин разбушевавшихся лесных пожаров в Костанайской области. Не исключается и человеческий фактор. Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваются различные версии. Не исключается все, кроме природных пожаров, возникших в результате так называемых сухих гроз, которых в последнее время не было. Версии - от неосторожного обращения с огнем до умышленного. Следствие будет рассматривать все версии»,- сообщил Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.