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    20:20, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Возможные причины лесных пожаров в Костанайской области назвал глава МЧС РК

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Рассматриваются различные версии возможных причин разбушевавшихся лесных пожаров в Костанайской области. Не исключается и человеческий фактор. Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассматриваются различные версии. Не исключается все, кроме природных пожаров, возникших в результате так называемых сухих гроз, которых в последнее время не было. Версии - от неосторожного обращения с огнем до умышленного. Следствие будет рассматривать все версии»,- сообщил Юрий Ильин.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

    Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.


    Теги:
    Пожар Костанайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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