Возможную причину смога в столице назвали в ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по ЧС прокомментировали часто образующийся смог на территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес ДЧС города Астаны поступают запросы о возможных пожарах в связи с установленным смогом в городе. В свою очередь, ДЧС города Астаны сообщает, что на данный период на территории города действующих природных загораний не зарегистрировано», - говорится в сообщении департамента.

В департаменте считают, что смог в городе мог быть вызван в связи с природными пожарами в соседних регионах Акмолинской области, где происходило горение сухой травы в Бурабайском и Зерендинском районах, а также городе Алматы и Павлодарской области.

«В целях разъяснения правил пожарной безопасности среди населения департаментом проводятся профилактические мероприятия с привлечением техники с громкоговорящими устройствами в дачных и жилых массивах города, а также проводится патрулирование вокруг города. Настоятельно рекомендуем быть осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений. Находясь на природе, не бросайте горящие окурки, не допускайте игр детей со спичками и огнем», - рекомендуют спасатели.

Ранее синоптики сообщали, что 9 мая неблагоприятные метеоусловия будут в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы и Астана.