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Возможности создания совместных сельхозпредприятий рассмотрят Казахстан и Таджикистан

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 14:37
Возможности создания совместных сельхозпредприятий рассмотрят Казахстан и Таджикистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился планами по сотрудничеству с Таджикистаном в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы условились рассмотреть перспективы создания совместных предприятий по производству, переработке и хранению сельхозпродукции. Для эффективной и своевременной реализации достигнутых договоренностей подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства до 2025 года», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальной нестабильности указанные меры внесут важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших государств.

«Кроме того, отмечена необходимость создания более благоприятных условий для расширения деловых контактов и экономической кооперации. В этой связи особое значение приобретает начало двустороннего взаимодействия в формате межрегиональных форумов. Уверен, что подписанные сегодня документы о развитии побратимских связей между нашими городами и районами будут способствовать решению этой задачи», - добавил Президент.


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