Возможности по выплате дивидендов оценили в КазМунайГазе

15 Ноября 2022, 14:04

15 Ноября 2022, 14:04

Возможности по выплате дивидендов оценили в КазМунайГазе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После выхода на IPO национальная компания «КазМунайГаз» планирует в течение 3 лет производить ежегодные дивиденды в размере не менее 200-250 млрд тенге при условии, что среднегодовая цена на нефть марки Brent будет не менее 70 долларов за баррель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году на выплату дивидендов было направлено 200 млрд тенге, выплата на одну акцию составила 327 тенге. После IPO КазМунайГаз в течение 3 лет планирует производить ежегодные дивиденды в размере не менее 200-250 млрд тенге при условии, что среднегодовая цена на нефть марки Brent будет не менее 70 долларов за баррель», - сказал ведущий специалист финансового департамента компании «КазМунайГаз» Максат Байзатов на встрече с потенциальными розничными инвесторами в Астане.

Он подчеркнул, что в компании также утверждена новая дивидендная политика, которая предусматривает порядок определения минимального размера дивидендов в зависимости от долговой нагрузки в размере от 30 до 50% от свободного денежного потока. В целом дивидендная политика компании направлена на обеспечение баланса интересов акционеров, кредиторов и самой компании, а также на прозрачность при определении размера выплаты дивидендам своим акционерам. Поэтому дивиденды на акцию выплачиваются исходя из финансового состояния компании.

По словам Максата Байзатова, в прошлом году, когда средняя цена на нефть составляла 70 долларов за баррель, свободный денежный поток компании составил около 670 млрд тенге.

«Одним из важнейших показателей является свободный денежный поток. Это напрямую влияет на способность каждой компании выплачивать дивиденды. Его можно назвать чистой прибылью, поступающей в виде денег. Свободный денежный поток отражает объем денег, заработанных компанией в течение квартала или года после вычета из дохода затрат, которые необходимо произвести в обязательном порядке. Из этого свободного денежного потока компания может производить необязательные платежи. Например, это инвестиции в новые проекты, погашение задолженности, срок по которой еще не наступил, или же направлять дивиденды акционерам», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что долг КазМунайГаза составляет около 10 млрд долларов в настоящее время.

Фонд «Самрук-Казына», которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО «КазМунайГаз», намерен предложить к продаже до 30 млн 505 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Цена за одну простую акцию в рамках предложения составила 8 406 тенге, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 трлн тенге.

Прием заявок инвесторов стартовал 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года.