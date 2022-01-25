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Возможностей решения жилищного вопроса станет больше в Карагандинской области

25 Января 2022 21:28
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Возможностей решения жилищного вопроса станет больше в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область занимает четвёртое место в республике по объёмам строительства. В этом году развитие отрасли продолжится. Будут строить больше жилья. Запланирован ввод новых социальных объектов. Об этих и других планах на 2022 год рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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- Область вышла на исторический максимум по строительству жилья. В прошлом году объёмы увеличили на четверть. Задача – в ближайшую трёхлетку выйти на показатель в один миллион квадратных метров в год. На этот год какой рубеж установлен?

- За 2021 год по госпрограмме «Нұрлы жер» в области за счёт всех источников финансирования ввели 662 тыс. кв. м жилья. Это около пяти тысяч квартир. На 2022-й запланировано построить 708,2 тыс. кв. м, или около 8 тысяч квартир.

Возможностей решения жилищного вопроса станет больше. В этом году государство введёт новые механизмы: субсидирование арендной платы очередникам с низким уровнем доходов; долгосрочные контракты с застройщиками; субсидии бизнесменам на селе, построившим дома для своих работников.

- У нас уже есть желающие среди сельских работодателей?

- Предусматривается, что государство покроет половину стоимости построенного для работников жилья. Работодатель получит субсидию после ввода дома в эксплуатацию. По условиям, требуется трудовой договор на 5 лет.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало проект реформ жилищной политики. Документы на стадии подписания. Окончательно условия программы ожидаются в середине этого года.

Мы провели предварительные поиски. Опросили сельхозтоваропроизводителей в Бухар-Жырауском, Осакаровском и Нуринском районах. Около восьми хозяйств выразили готовность строить жильё для своих работников на этих условиях.

- Открытия каких социальных объектов ждать в этом году?

- В этом году ведётся строительство 34 социально значимых объектов: 7 – образования, 8 – здравоохранения, 11 – спорта, одного – культуры, трёх – ветеринарии. Также строятся четыре объекта инфраструктуры к индустриальной зоне в Сарани. Здесь со временем за счёт государства будут подведены все инженерные коммуникации, необходимые для производства.

В этом году планируем завершить областную детскую больницу в Караганде. Сейчас продолжаются строительно-монтажные работы, внутренняя отделка. Проводятся коммуникации. Завершения строительно-монтажных работ ожидаем в марте. Затем предстоит комплектация медицинским оборудованием.

Ожидается открытие восьми новых спортивных объектов: ФОКи в Ботакаре Бухар-Жырауского района, Жезды – Улытауского, Егиндыбулаке – Каркаралинского и г. Шахтинске; бассейны в Жанаарке и Нуре; два хоккейных корта в Нуринском районе. В Сатпаеве должны завершить реконструкцию стадиона «Юность». Кроме того, планируется начать строительство ФОКа в посёлке Мустафина Бухар-Жырауского района.

- Новые школы открываем, но мест всё ещё не хватает. Как решается проблема?

- На стадии разработки несколько проектов. В Караганде предусматривается строительство трёх школ: в микрорайонах «Кунгей» и «Гульдер», в районе новой застройки возле Голубых Прудов. Будем проектировать школы в сёлах Новостройка Бухар-Жырауского района, Талды – Каркаралинского и посёлке Геологический г. Жезказгана.

После разработки ПСД пройдёт госэкспертизу. Потом будет направлена заявка на бюджетное финансирование. При положительном решении строительство некоторых объектов может начаться уже в этом году.

В целом объём строительства будет расти. Наша задача – обеспечить более комфортную среду для жителей области.


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#Карагандинская область   #Образование   #Строительство   #Жилье   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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