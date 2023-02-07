Возможность выделения дополнительных средств на льготное автокредитования прокомментировали в ФРП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместителя председателя правления Фонда развития промышленности Рината Гаппарова журналисты попросили ответить на вопросы касательно дополнительного финансирования льготного автокредитования населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас я не могу сказать, потому что я не член Правительства. Поэтому я на этот вопрос не смогу ответить. Мы готовим справку, и по этой справке видно количество желающих получить программу. Справка будет представлена в Правительство, где мы напишем общую потребность казахстанцев в деньгах по программе», - сказал Ринат Гаппаров в кулуарах Правительства.

По его мнению, не все апробировавшие систему выдачи автокредитов онлайн реально нуждались в машине.

«Мы, как фонд, не можем ставить задачу перед Правительством. Мы даем им справку, даем информацию, по которой они видят, что есть потребность. Поймите, нужно посмотреть статистику, сколько в феврале «зайдет». Потому что, я так предполагаю, что из 125 тысяч были люди, которые просто решили попробовать, реально, возможно, машина не нужна», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию. В Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программе.