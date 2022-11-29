Возможность возврата проблемных ТЭЦ государству прокомментировал спикер Сената

29 Ноября 2022, 13:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев поделился мнением по поводу возможного возврата проблемных ТЭЦ в собственность государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы, связанные с возвратом стратегических объектов в собственность государства (если речь не идет об активах, а идет о таких объектах, как ТЭЦ) рассматриваются. Здесь нет единых решений для всех ситуаций – в каких-то регионах могут быть ответственные инвесторы, если они все делают правильно, вовремя проводят ремонт, выполняют свои обязательства, соблюдают социальные и экологические нормативы и т.д, то я думаю, что они могут работать. Но по тем объектам, где есть проблемы или были какие-то сигналы о том, что хозяева там не работают, чтобы ТЭЦ и другие объекты функционировали в нормальном режиме, там, видимо, будет рассматриваться вопрос о возможном возврате их государству», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах круглого стола в Сенате по обсуждению совершенствования судебной системы.

Спикер Сената заверил, что все будет в соответствии с законами нашей страны.

«Видимо, Правительство будет рассматривать вопрос о том, где есть потенциальные зоны риска, где есть вопросы. И дальше, эти вопросы не массированно, а точечно могут быть рассмотрены. Если нужно будет для этого создать какие-то новые правовые нормы, которые облегчают задачу государства в этих условиях забрать такие объекты, мы готовы их оперативно принять», - добавил М. Ашимбаев.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго» и ликвидировать все причины аварии.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ все еще отключены от тепла 42 многоэтажки и 90 частных домов.