Возможность работы передвижных пунктов вакцинации во дворах домов рассматривают в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области работают 106 прививочных кабинетов в медорганизациях и торговых домах. От коронавируса первым компонентом привито 336 489 жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматривается возможность работы в выходные дни передвижных пунктов вакцинации во дворах многоквартирных жилых домов», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В ДСЭК отметили, что в Павлодарской области продолжается вакцинация людей с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезнью легких. В регионе прошли вакцинацию 60 128 человек, состоящих на учете у врача, предварительно пройдя обследование и получив одобрение на вакцинацию от COVID в медицинских организациях. В Павлодарской области работают 103 прививочных кабинета на базе организаций первичной медико-санитарной помощи. Три прививочных пункта размещены в торговых домах «Караван», «Артур» и «Квазар», в регионе организованы 67 выездных прививочных бригад.

«По состоянию на 22 ноября от коронавируса первым компонентом привито 336 489 жителей Павлодарской области. Вторым компонентом привились 308 943», - добавили эпидемиологи.

Жители региона получают вакцины «QazVac», «Спутник V», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell («Hayat-Vax»)», «Pfizer». Среди жителей области 73 % привиты вакциной «Спутник V»; при этом первым компонентом привиты 246 499 человек, вторым – 236 687. Первым компонентом отечественной вакцины «QazVac» привились 12 905 человек, а вторым – 8 484, рассказали в департаменте.

«В числе вакцинированных 11 461 – медицинские работники, 19 022 – работники промышленных предприятий, 2 709 – работники сферы торговли, 4 854 – студенты, 3 943 – сотрудники силовых структур», - отметили в региональном ведомстве.