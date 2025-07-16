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    12:33, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Возможность прямой покупки валюты физлицами пока не рассматривается — KASE

    Председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Адиль Мухамеджанов прокомментировал возможность предоставления физическим лицам прямого доступа к покупке валюты на бирже через брокерские счета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    KASE фондовая биржа қор биржасы
    Коллаж: Kazinform

    — Работа в этом направлении не планируется. Пока взаимодействия с физическими лицами напрямую мы глубоко не рассматриваем. Наши партнеры — это профессиональные участники рынка, через которых мы взаимодействуем с конечными клиентами, — сказал он на пресс-конференции для СМИ.

    По его словам, желания и потребности физических лиц все же учитываются.

    — Конечно, желания и потребности конечных клиентов для нас очень важны, потому что, опираясь на них, мы формируем инструментарий и инфраструктуру для наших партнеров — брокерских организаций и банков, чтобы они могли оказывать соответствующие услуги своим клиентам, — отметил Адиль Мухамеджанов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут рынок цифровых финансовых активов на базе KASE.

    Теги:
    Валюта Общество Экономика KASE
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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