Возможность прямой покупки валюты физлицами пока не рассматривается — KASE
Председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Адиль Мухамеджанов прокомментировал возможность предоставления физическим лицам прямого доступа к покупке валюты на бирже через брокерские счета, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Работа в этом направлении не планируется. Пока взаимодействия с физическими лицами напрямую мы глубоко не рассматриваем. Наши партнеры — это профессиональные участники рынка, через которых мы взаимодействуем с конечными клиентами, — сказал он на пресс-конференции для СМИ.
По его словам, желания и потребности физических лиц все же учитываются.
— Конечно, желания и потребности конечных клиентов для нас очень важны, потому что, опираясь на них, мы формируем инструментарий и инфраструктуру для наших партнеров — брокерских организаций и банков, чтобы они могли оказывать соответствующие услуги своим клиентам, — отметил Адиль Мухамеджанов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут рынок цифровых финансовых активов на базе KASE.