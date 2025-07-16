Возможность прямой покупки валюты физлицами пока не рассматривается — KASE

— Работа в этом направлении не планируется. Пока взаимодействия с физическими лицами напрямую мы глубоко не рассматриваем. Наши партнеры — это профессиональные участники рынка, через которых мы взаимодействуем с конечными клиентами, — сказал он на пресс-конференции для СМИ.

По его словам, желания и потребности физических лиц все же учитываются.

— Конечно, желания и потребности конечных клиентов для нас очень важны, потому что, опираясь на них, мы формируем инструментарий и инфраструктуру для наших партнеров — брокерских организаций и банков, чтобы они могли оказывать соответствующие услуги своим клиентам, — отметил Адиль Мухамеджанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут рынок цифровых финансовых активов на базе KASE.



