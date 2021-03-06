Возможность приобретения жилья по программе «Шаңырақ» на вторичном рынке может спровоцировать рост цен – глава Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставление возможности приобретения жилья в рамках программы «Шаңырақ» на вторичном рынке может спровоцировать рост цен. Об этом говорится в ответе Премьер-Министр РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно обеспечения возможности покупать жилье по программе со вторичного рынка недвижимости, Национальным банком выделены 390 млрд тенге на строительство социального жилья и кредитование очередников через АО «Отбасы банк» по условиям программы «Шаңырақ». Реализация данного проекта с правом приобретения жилья в новостройках позволила повысить предпринимательскую активность строительных компаний, обеспечить рост экономики и трудовую занятость населения», - отметил Аскар Мамин.

Глава Кабмина сообщил, что по итогам 2020 года строительная отрасль среди отраслей экономики заняла одну из лидирующих позиций. Объем строительных работ по республике выполнен на 4,9 трлн тенге, что выше 2019 года на 11,2%. Всего было построено 15,3 млн кв. метров нового жилья (140 тыс. жилищ) или на 16,8% выше уровня прошлого года. В 2021 году план ввода жилья по всей стране составляет 17 млн кв. метров жилья. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили порядка 2 трлн. тенге. На 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций. Принятые меры мультипликативным эффектом оказали поддержку развитию строительной индустрии, обеспечив спрос на продукцию отечественного производства. Так, отечественными предприятиями произведено строительных материалов на сумму порядка 667 млрд тенге. В этой связи одной из важнейших задач Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы (в том числе подпрограммы «Шаңырақ») является поддержка развития жилищного строительства.

«Предоставление возможности приобретения жилья в рамках программы «Шаңырақ» на вторичном рынке может спровоцировать рост цен на жилье в данном секторе. Учитывая вышеизложенное, полагаю целесообразным в текущих условиях продолжить реализацию жилья в рамках программы «Шаңырақ» только на первичном рынке. В целом вопросы обеспечения жильем граждан находятся на постоянном контроле Правительства», - ответил Премьер.



