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    12:52, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Возможность изменения графика трудового дня не исключают в Минтруда РК

    рабочие места, офис
    Фото: pixabay

    Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала возможность выхода казахстанцами на работу на один час раньше, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы получаем много обращений, мы на них отвечаем. Между работодателем и работником заключается договор, график работы составляется обеими сторонами. Поэтому, чтобы не работать в темноте (зимой - прим. ред), он может договориться с работодателем и пересмотреть график работы. На самом деле это не сложный вопрос, - сказала Светлана Жакыпова на брифинге в Правительстве. 

    По ее словам, частным и бюджетным организациям были направлены соответствующие предложения. 

    - Мы направили предложения, то есть работа может начаться на час раньше. Фактически договор заключается в двустороннем порядке, это прописано в Трудовом кодексе, в соответствии с законом, - добавила глава ведомства. 

    Напомним, 21 июня на площадке Министерства торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Работа Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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