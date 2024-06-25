Возможность изменения графика трудового дня не исключают в Минтруда РК

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала возможность выхода казахстанцами на работу на один час раньше, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы получаем много обращений, мы на них отвечаем. Между работодателем и работником заключается договор, график работы составляется обеими сторонами. Поэтому, чтобы не работать в темноте (зимой - прим. ред), он может договориться с работодателем и пересмотреть график работы. На самом деле это не сложный вопрос, - сказала Светлана Жакыпова на брифинге в Правительстве.

По ее словам, частным и бюджетным организациям были направлены соответствующие предложения.

- Мы направили предложения, то есть работа может начаться на час раньше. Фактически договор заключается в двустороннем порядке, это прописано в Трудовом кодексе, в соответствии с законом, - добавила глава ведомства.

Напомним, 21 июня на площадке Министерства торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.