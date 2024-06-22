Смена часового пояса в Казахстане: в Минторговли начали рассмотрение петиции

Сегодня на площадке Министерства торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В состав рабочей группы вошли депутаты Парламента Республики Казахстан, инициатор петиции, представители общественных объединений и экспертного сообщества, представители министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, ЧС, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других государственных органов.

Фото: Минторговли РК

На заседании выступили все представители стороны автора петиции. В частности, Асет Наурызбаев, член Общественного совета Алматы, назвал две основные причины набора петицией 50 тыс. голосов:

- Первое – это нарушение циркадных ритмов, в такой большой стране как наша один общий часовой пояс не может быть приближен к естественному ритму людей. Второе – лишний час времени вечером приводит к затратам физических и юридических лиц. Мы должны приблизиться к естественным циркадным ритмам, – считает он.

Фото: Минторговли РК

Однако доктор медицинских наук, профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ им. Гумилева Бек Жетписбаев, наоборот, отметил, что с марта этого года казахстанцы начали жить в соответствии с природным временем и сейчас идет процесс адаптации.

- Адаптация к стрессу имеет свои определенные виды и стадии, их определил канадский ученый Ганс Селье. Первая стадия – стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее, наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные и процесс адаптации протекает по-разному, – отметил профессор кафедры общей биологии и геномики.

Психолог и представитель стороны автора петиции Евгений Ян, считает, что наряду с плюсами перехода на единый часовой пояс – такими, как упрощение логистики и транспорта, удобство для бизнеса и упрощение коммуникаций, минусами стали нарушение биоритмов человека, снижение производительности труда. Психолог считает, что для улучшения здоровья населения и снижения социальной напряженности целесообразным решением будет перевод времени в оптимальные часовые пояса.

Фото: Минторговли РК

В свою очередь, Султан Тлеуханов, член-корреспондент национальной Академии наук, заведующий и профессор биофизики и биомедицины КазНУ им. аль-Фараби, привел в пример Китай, применивший единое время на всей территории. По его словам, большинство населения – и студенты, и взрослые люди – выключают свет около 22:00 и встают в 6 утра. Такая практика широко применяется во всем мире.

Как подчеркнули в министерстве, первое заседание рабочей группы прошло конструктивно, выступили все представители стороны автора петиции и заслушаны доводы экспертов обеих сторон.