РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Смена часового пояса в Казахстане: в Минторговли начали рассмотрение петиции

    часовой пояс часы
    Фото: pixabay.com

    Сегодня на площадке Министерства торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В состав рабочей группы вошли депутаты Парламента Республики Казахстан, инициатор петиции, представители общественных объединений и экспертного сообщества, представители министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, ЧС, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других государственных органов.

    Смена часового пояса: в Минторговли начали рассмотрение петиции
    Фото: Минторговли РК

    На заседании выступили все представители стороны автора петиции. В частности, Асет Наурызбаев, член Общественного совета Алматы, назвал две основные причины набора петицией 50 тыс. голосов:

    - Первое – это нарушение циркадных ритмов, в такой большой стране как наша один общий часовой пояс не может быть приближен к естественному ритму людей. Второе – лишний час времени вечером приводит к затратам физических и юридических лиц. Мы должны приблизиться к естественным циркадным ритмам, – считает он.

    Смена часового пояса: в Минторговли начали рассмотрение петиции
    Фото: Минторговли РК

    Однако доктор медицинских наук, профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ им. Гумилева Бек Жетписбаев, наоборот, отметил, что с марта этого года казахстанцы начали жить в соответствии с природным временем и сейчас идет процесс адаптации.

    - Адаптация к стрессу имеет свои определенные виды и стадии, их определил канадский ученый Ганс Селье. Первая стадия – стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее, наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные и процесс адаптации протекает по-разному, – отметил профессор кафедры общей биологии и геномики.

    Психолог и представитель стороны автора петиции Евгений Ян, считает, что наряду с плюсами перехода на единый часовой пояс – такими, как упрощение логистики и транспорта, удобство для бизнеса и упрощение коммуникаций, минусами стали нарушение биоритмов человека, снижение производительности труда. Психолог считает, что для улучшения здоровья населения и снижения социальной напряженности целесообразным решением будет перевод времени в оптимальные часовые пояса.

    Смена часового пояса: в Минторговли начали рассмотрение петиции
    Фото: Минторговли РК

    В свою очередь, Султан Тлеуханов, член-корреспондент национальной Академии наук, заведующий и профессор биофизики и биомедицины КазНУ им. аль-Фараби, привел в пример Китай, применивший единое время на всей территории. По его словам, большинство населения – и студенты, и взрослые люди – выключают свет около 22:00 и встают в 6 утра. Такая практика широко применяется во всем мире.

    Как подчеркнули в министерстве, первое заседание рабочей группы прошло конструктивно, выступили все представители стороны автора петиции и заслушаны доводы экспертов обеих сторон.

    - Все аспекты обсуждения зафиксированы видеосъемкой и аудиозаписью. Поднятые на заседании вопросы и доводы будут тщательно изучены для продолжения обсуждения на следующем заседании, - резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Петиция Минторговли и интеграции Общество Часовой пояс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!