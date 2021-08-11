+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Возможное заражение лошадей «Казах Тулпары» опасной инфекцией прокомментировали в Костанае

11 Августа 2021 14:00
Поделиться:
Возможное заражение лошадей «Казах Тулпары» опасной инфекцией прокомментировали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос с возможной вспышкой смертельно-опасной инфекции у лошадей ТОО «Казах тулпары», расположенном в селе Заречное Костанайского района, сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций прокомментировал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области
Асхат Аймагамбетов: Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера За прошлую неделю в ЗКО 45 человек умерли от КВИ Более 1100 женщин прошли процедуру ЭКО с начала года в Алматы

В настоящее время, присловьем А. Шектыбаева, в Костанайском районе проводятся плановые ветеринарно-профилактические мероприятия.

«На ТОО «Казах тулпары» у животных отобраны пробы крови для исследования на инфекционную анемию (ИНАН). И так как в областной ветеринарной лаборатории отсутствуют диагностикумы для проведения исследования, взятые пробы крови направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в Нур-Султане. Протокола результатов мы еще не получили. Как только мы получим результаты, мы их озвучим», - сообщил Азат Шектыбаев.

В случае, если факт подтвердится, то, как отметил заместитель руководителя управления Бауржан Бекет, на ТОО введут карантин.

Здесь же будут проводится оздоровительные мероприятия: каждые 30 дней кровь животных будут исследовать, а больные животные, то есть носители инфекции - подлежат санитарному убою, больные с клиническими признаками - на техническую утилизацию.

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области
Асхат Аймагамбетов: Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера
За прошлую неделю в ЗКО 45 человек умерли от КВИ
Более 1100 женщин прошли процедуру ЭКО с начала года в Алматы
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
6 148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Читайте также
Махамбет Досмухамбетов: Эпидситуация в Атырауской области - сложная
Информационная система «Колдау» способствует увеличению коррупционных рисков – Ардак Балгожин
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив