Возможное заражение лошадей «Казах Тулпары» опасной инфекцией прокомментировали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос с возможной вспышкой смертельно-опасной инфекции у лошадей ТОО «Казах тулпары», расположенном в селе Заречное Костанайского района, сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций прокомментировал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время, присловьем А. Шектыбаева, в Костанайском районе проводятся плановые ветеринарно-профилактические мероприятия.

«На ТОО «Казах тулпары» у животных отобраны пробы крови для исследования на инфекционную анемию (ИНАН). И так как в областной ветеринарной лаборатории отсутствуют диагностикумы для проведения исследования, взятые пробы крови направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в Нур-Султане. Протокола результатов мы еще не получили. Как только мы получим результаты, мы их озвучим», - сообщил Азат Шектыбаев.

В случае, если факт подтвердится, то, как отметил заместитель руководителя управления Бауржан Бекет, на ТОО введут карантин.

Здесь же будут проводится оздоровительные мероприятия: каждые 30 дней кровь животных будут исследовать, а больные животные, то есть носители инфекции - подлежат санитарному убою, больные с клиническими признаками - на техническую утилизацию.