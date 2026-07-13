Возможное пищевое отравление туристов проверяют в пятизвездочном отеле в Турции

После посещения открытого шведского стола десятки туристов в Турции почувствовали недомогание, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В пятизвездочном отеле на побережье Эгейского моря в известном районе Кушадасы провинции Айдын несколько десятков отдыхающих были госпитализированы с жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе. По предварительной информации, симптомы появились вскоре после посещения открытого шведского стола.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Около 30 человек были доставлены в ближайшие больницы. Часть пациентов продолжает лечение, другие находятся под наблюдением врачей.

После обращений постояльцев полиция начала проверку. Специалисты районного управления сельского и лесного хозяйства, а также сотрудники здравоохранения провели инспекцию в отеле. Для лабораторного анализа были отобраны пробы блюд, представленных на шведском столе, а также вода из системы водоснабжения.

Власти подчеркнули, что версия о пищевом отравлении пока не подтверждена. Окончательные выводы будут сделаны после завершения лабораторных исследований. По факту произошедшего продолжаются административная и судебная проверки.

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