14 Июля 2022 12:19

Возможно, придется принимать кадровые решения - Президент обратился к Правительству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К осени, возможно, придется принимать кадровые решения. Об этом, обращаясь к членам Правительства, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, работу Правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается проявить настойчивость. Но на сегодняшнем этапе расслабляться нельзя. Необходимо максимально усилить темп работы», - сказал Глава государства на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, нужно использовать новые методы.

«Правительство должно быть не только оперативным штабом быстрого реагирования, но и главным государственным учреждением, представляющим и проводящим конкретные реформы», - считает Касым-Жомарт Токаев.

«В Казахстане много экономистов, предпринимателей. Много образованных и талантливых. Но конкретных предложений от них мало, можно даже сказать, и нет. К осени, возможно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что в условиях особого кризиса это крайне необходимо», - заявил Президент.