Возможно ли вакцинировать 75% населения Казахстана до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін», который был создан в начале августа, провел независимое социологическое исследование. По его итогам стало известно, в каких регионах страны больше всего люди вакцинируются, почему охват идет медленным темпом и какую работу предстоит делать общественникам. Результатами опроса корреспонденту МИА «Казинформ» поделился юрист, председатель филиала Казахстанского Союза юристов в городе Нур-Султан, член Гражданского штаба Серик Беркамалов.

Отметим, что в опросе приняли участие 2 559 респондентов из всех регионов и городов республиканского значения Казахстана в возрасте от 18 лет и старше.

- Основной миссией и целью нашего штаба является поддержка кампании вакцинации в Казахстане. Мы общественными силами хотим привлечь народ к вакцинации, улучшить мнение о вакцинации, рассказать об ее эффективности. В этой связи, мы должны были основываться на хороших аналитических данных и понять причины, почему у нас темпы вакцинации низкие в стране и постепенно снижались осенью. Здесь нам помог центр прикладных исследований «Талап», который возглавляет Рахим Ошакбаев. Он вышел с инициативой и за собственный счет провел опрос. Цель опроса была: выяснить отношения людей к вакцинации и почему они не хотят вакцинироваться. Опрос проводился в течение августа, а в сентябре мы получили результаты. Респондентов было более 2500 человек. Был хороший охват. Все 14 областей и городов республиканского значения приняли участие в опросе.

- Опрос проводился онлайн?

- Да, через приложение TALAP.Опросы. Затем все ответы граждан были проверены. Была соблюдена конфиденциальность всех данных. В опросе участвовали 48,8% мужчин и 54,2% женщин. 61% опрощенных были из городов и 38,9% опрощенных - из сельской местности. Самое главное были охвачены все регионы.

- Какие данные указывали респонденты?

- Опрос был анонимный. Они указывали место проживания и дату рождения, пол, сферу деятельности. ФИО не вводили. Важно отметить, что здесь участвовали лица от 18 лет и старше. Это те, которые подлежат вакцинации.

- Какие результаты получены?

- По результатам исследования, 58,5% опрошенных положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 47,6% считают, что массовая вакцинация позволит предотвратить распространение вируса. Отрицательно относится к вакцинации 24,2% и 17,4% респондентов относятся нейтрально. 50% из всех опрошенных уже сделали прививку от коронавируса и где-то больше 20% собираются ее сделать. Еще 37-38% не хотят привиться. 3% болели и были госпитализированы, 21,4% - имели признаки, но они не проходили ПЦР-тестирование. 10% - болели без госпитализации, 65,5% - не болели.

- Какие вакцины получили респонденты больше всего?

- В опроснике был вопрос: «какую вакцину вы планируете поставить или поставили?». В итоге 61% ответили, что поставили российскую «Спутник V», еще 8,4% - Hayat-Vax, 6,1% - QazVac, 3,1% - CoronaVac, некоторые получили Pfizer. Еще 14,3% - это те, которые готовы привиться, но еще не определились с какой вакциной. Большинство ожидаемо получили «Спутник V», так как эта вакцина была доступна с самого начала.

Также 59,4% респондентов ответили, что хотят привиться для того, чтобы защитить себя и своих близких. 21% ответили, что прививаются по требованию работодателей, 9,8% - чтобы получить «зеленый» статус в Ashyq. Здесь можно отметить, что многие люди относятся к необходимости вакцинации с пониманием.

Кроме того, 59% жителей сельской местности не доверяют вакцинам, так как считают, что они производились очень быстро за короткое время и малоизучены, а 43% из них - городские жители. По регионам больше всего вакцинам не доверяют в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Акмолинской областях. Меньше всего не доверяют в Алматинской, Костанайской областях и Шымкенте.

- Как Вы считаете, вакцинировать 75% населения до конца года достижимая цель?

- Изучая результаты этой аналитики, деятельность нашего штаба, я думаю, что цифра, которую поставил и в министерстве здравоохранения - более 10 млн человек до конца года, реально достижимая. Но, мы полагаем, что 10 млн человек не гарантируют формирование коллективного иммунитета, потому что, у нас все-таки 19 млн населения. Вакцина эффективна в тех случаях, когда прививается 70-80% всего населения. Если мы достигнем 10 млн - это будет положительный эффект, но мы полагаем, что будет лучше вакцинировать еще больше людей. Здесь уже предстоит большая работа, надо людей убеждать, разъяснять, нужно привлекать медицинских экспертов. Мы сейчас и этим занимаемся, проводим вебинары с нашими и зарубежными экспертами, рассказываем о необходимости. Проводим выезды, налаживаем связи с регионами. Организовали встречу с общественниками. Призываем народ верить официальным источникам. Мы не принуждаем никого, хотим, чтобы люди понимали всю ответственность и необходимость вакцинации.

У нас в штабе есть активисты, которые готовы помочь населению в получении достоверной информации о необходимости вакцинации. Это известные медицинские специалисты, предприниматели, гражданские активисты, общественные деятели и эксперты – Вячеслав Локшин, Жибек Жолдасова, Рафаил Розенсон, Динара Сатжан, Ляйла Султанкызы, Рахим Ошакбаев, Асель Караулова, Саида Таукелева, Майра Измайлова и многие другие.

- В дальнейшем будет еще проводиться опрос?

- Я думаю, что да. Мы к завершению кампании, наверное, проведем еще один опрос с широким охватом, более массово. Заинтересованность к такой аналитике есть.

- Спасибо!