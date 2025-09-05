Возможный ущерб от кибератак экономике России оценили в 1,5 трлн рублей

Об этом заявил заместитель председателя правления российского Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в целом, с начала года кибератаки в России в отношении организаций увеличились в три раза.

— При таком росте атак, ситуация имеет тренд на ухудшение, — сказал Кузнецов.

По его словам, атаки на компании чаще всего совершаются двумя способами. Первый способ — DDoS-атаки, что позволяет остановить деятельность компании, которая не имеет средств защиты. Второе направление более сложное, это когда киберпреступники с разных направлений пытаются внедрить в систему компании вредоносное программное обеспечение.

Согласно оценкам атаковано не менее 53% компаний, они понесли как репутационные риски, так и финансовые потери. Из тех, кого атаковали, фактически 8 из 10 столкнулись с серьезными последствиями.

