    21:24, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Возможный ущерб от кибератак экономике России оценили в 1,5 трлн рублей

    Наблюдается рост количества кибератак на российский бизнес, в результате за 8 месяцев этого года прогнозируемый ущерб экономике может составить порядка 1,5 трлн. рублей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

    Фото: Pixabay

    Об этом заявил заместитель председателя правления российского Сбербанка Станислав Кузнецов.

    По его словам, в целом, с начала года кибератаки в России в отношении организаций увеличились в три раза.

    — При таком росте атак, ситуация имеет тренд на ухудшение, — сказал Кузнецов.

    По его словам, атаки на компании чаще всего совершаются двумя способами. Первый способ — DDoS-атаки, что позволяет остановить деятельность компании, которая не имеет средств защиты. Второе направление более сложное, это когда киберпреступники с разных направлений пытаются внедрить в систему компании вредоносное программное обеспечение.

    Согласно оценкам атаковано не менее 53% компаний, они понесли как репутационные риски, так и финансовые потери. Из тех, кого атаковали, фактически 8 из 10 столкнулись с серьезными последствиями.

    Ранее мы писали, что Россия столкнулась с масштабными техническими сбоями.

