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Возможная вторая волна COVID-19: около 6 тысяч коек предусмотрено в медорганизациях Туркестанской области

8 Ноября 2020 06:00
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Возможная вторая волна COVID-19: около 6 тысяч коек предусмотрено в медорганизациях Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области усилена подготовка к возможной второй волне пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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В инфекционных стационарах Туркестанской области 35 пациентов получают лечение от вирусной пневмонии и еще 1 пациент от коронавирусной инфекции. Состояние всех заболевших удовлетворительное. Необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких отсутствует. Среди пациентов, обратившихся за помощью к врачам, детей не зарегистрировано.

Кроме того, в регионе усилена подготовка к возможной второй волне пандемии. В инфекционных стационарах развернуто 600 коек. Также функционирует карантинный стационар на 340 коек. В целом, с учетом возможной вспышки эпидемии, в медицинских организациях предусмотрено около 6 тысяч коек.

Вместе с тем все лечебные учреждения обеспечены 2-3-месячным запасом медикаментов. По области 10 лабораторий имеют возможность проводить 5 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Всего же в регионе на сегодняшний день проведено около 220 тысяч тестов.
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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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