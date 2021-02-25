Возможна ли в Казахстане повторная вспышка коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможный прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане прокомментировал государственный санврач РК - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы говорили, что по пессимистичному развитию сценария возможный пик заболеваемости будет приходиться на конец марта - начало апреля. Но исходя из нынешней ситуации, можно предположить, что мы этого пика, назначенного ранее, минуем. Сейчас ситуация развивается по оптимистичному сценарию», - заявил Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов.

Также он ответил, возможна ли в стране повторная вспышка коронавирусной инфекции в июне.

«Надеемся в целом, те принятые меры, которые направлены были на ограничение и распространение коронавирусной инфекции, дали соответствующие плоды. Поэтому повторение прошлогодней ситуации мы не прогнозируем», - сказал главный государственный санврач.

Ранее Ерлан Киясов ответил на вопрос, когда будут вакцинироваться члены Правительства и депутаты.

В ходе онлайн-брифинга он также ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер, и прокомментировал отказы медработников от вакцинации.