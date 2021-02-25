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    18:25, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Возможна ли в Казахстане повторная вспышка коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможный прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане прокомментировал государственный санврач РК - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы говорили, что по пессимистичному развитию сценария возможный пик заболеваемости будет приходиться на конец марта - начало апреля. Но исходя из нынешней ситуации, можно предположить, что мы этого пика, назначенного ранее, минуем. Сейчас ситуация развивается по оптимистичному сценарию», - заявил Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов.

    Также он ответил, возможна ли в стране повторная вспышка коронавирусной инфекции в июне.

    «Надеемся в целом, те принятые меры, которые направлены были на ограничение и распространение коронавирусной инфекции, дали соответствующие плоды. Поэтому повторение прошлогодней ситуации мы не прогнозируем», - сказал главный государственный санврач.

    Ранее Ерлан Киясов ответил на вопрос, когда будут вакцинироваться члены Правительства и депутаты.

    В ходе онлайн-брифинга он также ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер, и прокомментировал отказы медработников от вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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