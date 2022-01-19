Возместят ли ущерб владельцам пострадавших в ходе беспорядков авто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров ответил, будет ли возмещаться ущерб владельцам пострадавших в ходе беспорядков автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что на сегодня выплаты компенсаций пострадавшим еще не начаты, правила возмещений разработаны и еще принимаются.

«Что касается непосредственно личного имущества населения, то этот вопрос также прорабатывается. Понятно, что очень много пострадало личного автотранспорта, начиная от незначительных повреждений и заканчивая тем, что многие машины были сожжены. Этот вопрос прорабатываем, и пострадавшему населению, кто подтвердит, надо будет обратиться с заявлением в органы полиции. В случае, если их ущерб на самом деле подтвердится, то нами будет рассмотрен вопрос возмещения ущерба, в том числе и физическим лицам», - ответил замакима в ходе брифинга РСК.

По его словам, по предварительным данным, общая сумма ущерба составляет более 95 млрд тенге, в том числе: 54 административных зданий и сооружений на 15,6 млрд тенге, восстановление материально-технической базы полиции, пожарных и других госорганизаций – 8,6 млрд тенге. 260 транспортных средств органов правопорядка и коммунальных служб и 155 физических и юридических лиц повреждены или сожжены на сумму 2,1 млрд. тенге.

Согласно последним данным, в городе пострадали порядка 1600 субъектов бизнеса на 66,5 млрд тенге. Из них 95,4% (1586) это субъекты МСБ, с суммой ущерба 42,5 млрд тенге.