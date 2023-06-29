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Возле кладбища нашли схрон с оружием в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
29 Июня 2023, 18:37
Возле кладбища нашли схрон с оружием в Таразе Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Похищенное в ходе январских массовых беспорядков 2022 года оружие продолжают находить в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности проводили в Таразе оперативно-розыскные мероприятия в рамках ОПМ «Қарасора-2023» и обнаружили схрон с оружием.

«Схрон находился возле кладбища среди зарослей травы, - пояснили в ведомстве. - Это три полиэтиленовых мешка с оружием и боеприпасами - самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга 410» с тремя боеприпасами калибра 10,25 мм, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ КА» калибра 16 мм, одноствольный гладкоствольный винчестер «Hatsan» калибра 12 мм. Установлено, что всё это оружие и боеприпасы похищены со склада департамента полиции Жамбылской области».

Помимо этого, в мешках находилось одноствольное гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ 17» калибра 16 мм со стертыми заводскими номерами.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Ранее в селе Толе би Шуского района на территории заброшенного завода обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Полицейские изъяли пистолет «МР-446», похищенный в ходе январских событий со склада департамента полиции области, одноствольные охотничьи ружья «ИЖ», «ИЖ 18» и «ИЖ 18-Е», светошумовую и боевую осколочную гранаты, бронежилет, 200 патронов.

Схроны сотен единиц табельного и гражданского оружия, похищенного в январе 2022 года, обнаружены в Алматы и Жамбылской области. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.


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