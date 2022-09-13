Возлагаю большие надежды на предстоящий визит - Председатель КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай и Казахстан показали достойный образец сосуществования и развития добрососедских отношений. Такое мнение выразил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей статье о своем предстоящем визите и сотрудничестве между странами. Статья председателя КНР опубликована в газете «Казахстанская правда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эту золотую осень по приглашению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева я буду находиться с государственным визитом в дружественном Казахстане. С удовольствием спустя 5 лет вновь, уже в четвертый раз, приеду в вашу страну, которая славится бескрайней степью, величественными горами и реками, очень гостеприимным народом. Я возлагаю большие надежды на предстоящий визит», - написал Си Цзиньпин.

Как отмечает председатель КНР, Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, являются добрыми соседями, верными друзьями и надежными партнерами.

«Этот год проходит под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казах­станом. Наши страны прошли большой путь, никогда не отходили от принципа взаимной поддерж­ки и помощи. Динамично наращивая обмены и сотрудничество, Китай и Казахстан показали достойный образец сосуществования и развития добрососедских отношений», - считает он.

Также, по его мнению, 30 лет – это период прорывного развития китайско-казахстанских отношений.

«От добрососедства и дружбы до стратегического партнерства, вплоть до вечного всестороннего стратегического партнерства, наши двусторонние отношения совершают исторический прорыв и приобретают качественно новые, уникальные коннотации – это межгосударственные отношения нового типа, основанные на взаимном уважении, добрососедстве и дружбе, взаимной помощи и выигрыше. Наши страны всегда взаимно оказывают твердую поддержку по ключевым вопросам, касающимся государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности, уважают путь развития друг друга, самостоятельно выбранный в соответствии с национальными реалиями, приветствуют новые достижения другой стороны в государственном развитии и национальном возрождении. Китай и Казахстан – друзья и проверенные партнеры, наши народы всегда будут рядом друг с другом», - подчеркнул Председатель КНР.









Фото: caixin.com















