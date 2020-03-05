Возил людей на крыше автомашины житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео, где неизвестный водитель Ваз-2107 везет людей на крыше автомашины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Видео заинтересовались сотрудники департамента полиции Туркестанской области. Стражи порядка установили водителя автомашины. Им оказался житель Ордабасинского района. Сотрудниками Ордабасинского районного отдела полиции нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 593 КоАП РК «Нарушение правил перевозки грузов и пассажиров».