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Возил людей на крыше автомашины житель Туркестанской области

5 Марта 2020 11:15
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Возил людей на крыше автомашины житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео, где неизвестный водитель Ваз-2107 везет людей на крыше автомашины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Видео заинтересовались сотрудники департамента полиции Туркестанской области. Стражи порядка установили водителя автомашины. Им оказался житель Ордабасинского района. Сотрудниками Ордабасинского районного отдела полиции нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 593 КоАП РК «Нарушение правил перевозки грузов и пассажиров».


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Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
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