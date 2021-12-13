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Возгорание в вагоне рельсосварочного поезда произошло на участке Бейнеу-Сайутес

13 Декабря 2021 19:27
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Возгорание в вагоне рельсосварочного поезда произошло на участке Бейнеу-Сайутес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возгорание в служебном вагоне-теплушке рельсосварочного поезда произошло на участке Бейнеу-Сайутес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

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В пресс-службе компании уточнили, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

«12 декабря 2021 года в 17:18 на участке Бейнеу-Сайутес произошло возгорание в служебном вагоне-теплушке рельсосварочного поезда № 1.

На место возгорания оперативно был привлечен пожарный поезд станции Бейнеу, а также негосударственная противопожарная служба (НГПС) «Өрттен қорғау қызметі 2012» и НГПС «Жалын Өрт сөндіруші», - сообщили в пресс-службе компании.

Причина пожара и степень повреждения устанавливаются специальной комиссией.

Жертв и пострадавших нет.


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#КТЖ   #Происшествия   #Транспорт   #Пожар  
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