Возгорание в вагоне рельсосварочного поезда произошло на участке Бейнеу-Сайутес
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возгорание в служебном вагоне-теплушке рельсосварочного поезда произошло на участке Бейнеу-Сайутес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
В пресс-службе компании уточнили, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
«12 декабря 2021 года в 17:18 на участке Бейнеу-Сайутес произошло возгорание в служебном вагоне-теплушке рельсосварочного поезда № 1.
На место возгорания оперативно был привлечен пожарный поезд станции Бейнеу, а также негосударственная противопожарная служба (НГПС) «Өрттен қорғау қызметі 2012» и НГПС «Жалын Өрт сөндіруші», - сообщили в пресс-службе компании.
Причина пожара и степень повреждения устанавливаются специальной комиссией.
Жертв и пострадавших нет.
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