Возгорание в горной местности локализовали в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Совместными усилиями лесников, пожарных и местных исполнительных органов возгорание лесной подстилки в Черно-Убинском лесничестве локализовано на площади 7 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Сложность тушения пожара состояла в сильном задымлении. Из-за горной труднодоступной местности к очагу возгорания был доставлен вертолетом МИ-8 авиаподразделения акимата ВКО десант пожарных, лесников и Казавиалесоохраны.

За распространением огня сверху вели наблюдение пилоты вертолета МИ-2 Казавиалесоохраны и давали десантникам точные координаты кромки пожара, что помогло, несмотря на задымление, оцепить огонь и не дать ему распространиться на большую территорию.

В ликвидации задействованы 72 человека от лесхоза и ДЧС ВКО, 4 единицы техники, вертолеты МИ-8 и МИ-2 авиаподразделения ВКО и Казавиалесохраны.

Как сообщалось, 16 июля в 10 км от села Поперечное в Черно-Убинском в ВКО лесничестве произошло возгорание лесной подстилки.