Возгорание в горной местности ликвидируют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Возгорание в труднодоступной горной местности ликвидируют в Восточном Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

16 июля в 10 км от села Поперечное в Черно-Убинском в ВКО лесничестве произошло возгорание лесной подстилки. Угрозы населенным пунктам нет.

Сильное задымление и горная труднодоступная местность осложняют тушение огня. Вертолетом МИ-8 авиаподразделения ВКО к очагу был доставлен десант пожарных.

Сегодня проведен облет территории вертолетом МИ-2 авиаподразделения ВКО, открытого горения не наблюдается, имеются отдельные дымоточки.

В ликвидации пожара задействованы 72 человека от лесхоза и ДЧС ВКО, 4 единицы техники, вертолеты МИ-8 и МИ-2 авиаподразделения ВКО.