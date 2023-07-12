Возгорание тростника локализовали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области локализовано возгорание тростника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В результате оперативных действий и своевременно принятых совместными усилиями мер сегодня в 16:30 в Атырауской области локализовано возгорание тростниковых зарослей.

По информации ГПР «Акжайык», предварительно общая площадь пожара составила 850 га. Тушение продолжается.

Как сообщалось ранее, вечером 6 июля поступило сообщение в ДЧС о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.