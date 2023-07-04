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Возгорание травы в Жамбылской области ликвидировали

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июля 2023, 11:54
Возгорание травы в Жамбылской области ликвидировали Фото: elheraldo.co

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 10:30 часов ликвидировано возгорание сухой травы в горной местности в районе имени Т. Рыскулова Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

Напомним, горение происходило на вершине горы, площадь пожара составила 48 га. Возгорание локализовано в 8:38.

В тушении пожара были задействованы силы и средства от ДЧС 45 человек личного состава и 6 единиц специальной техники, добровольные пожарные формирования - 30 человек и 5 единиц техники, от лесного хозяйства - 30 человек и 2 единицы техники.


Жамбылская область   Происшествия   МЧС   Пожар  
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