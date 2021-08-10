Возгорание травы в ВКО локализовано - ДЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе локализовано возгорание травы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В 09 часов 00 минут объявлена локализация по загоранию травы в Курчумском районе на площади 40 га. До окончательной ликвидации огня на мете будут продолжать работу силы и средства задействованные ранее.​