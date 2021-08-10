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Возгорание травы в ВКО локализовано - ДЧС
10 Августа 2021 10:37
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе локализовано возгорание травы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
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В 09 часов 00 минут объявлена локализация по загоранию травы в Курчумском районе на площади 40 га. До окончательной ликвидации огня на мете будут продолжать работу силы и средства задействованные ранее.
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