Возгорание сухостоя в Акмолинской области ликвидировано

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 21 июля 2023 года в 16.32 часов в районе с. Азат города Степногорск произошло загорание сухой травы на площади 400 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



Благодаря оперативным действиям привлеченных сил и средств, своевременно принятым мерам возгорание локализовано в 19:30 и ликвидирован в 21:30.

Жертв и пострадавших нет.

Причина загорания устанавливается.

В тушении пожара были задействованы силы и средства лесхоза, местных исполнительных органов и ДЧС Акмолинской области в количестве 39 человек и 11 единиц.

ДЧС Акмолинской области рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности.