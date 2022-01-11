Возгорание произошло в магазине Cotton в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В магазине Cotton в Нур-Султане произошло возгорание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 08:54 в Службу пожаротушения ДЧС города Нур-Султан поступило сообщение о пожаре по проспекту Мангелик ел. 19/2. К моменту прибытия пожарных подразделений было установлено, что произошло возгорание в магазине «Cotton», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На месте пожара работают 22 человека личного состава и 4 единиц техники. Пожар локализован в 09:22. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.







