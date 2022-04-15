Возгорание нефтебазы предотвратили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 12 пожаров и 46 возгораний травы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию с пожарами, которые не стихают уже несколько дней в регионе, прокомментировал начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин.

«В регионе пожароопасный период начался с 4 апреля. За это время произошло более 250 возгораний травы, камыша, зарегистрировано 3 лесных пожара. Начиная с понедельника, 11 апреля, сложилась очень острая ситуация с пожарами. 12 апреля произошел крупный пожар в дачных поселках. Вчера, 14 апреля, огонь с камыша перекинулся на штрафстоянку. Шесть автомобилей уничтожены, четыре повреждены. Тушение пожара осложнялось отсутствием подъездных путей, там заболоченная местность, машины плотно стояли друг к другу. Была угроза возгорания нефтебазы. Площадь пожара составила 15 га, тушили около четырех часов. Главное, не допустили человеческих жертв», - проинформировал Д. Растихин.

Он добавил, что за минувшие сутки произошло 12 пожаров и 46 возгораний. Общая площадь пожара превысила 60 га.

«В этом году засушливая весна, осадков нет. Мы просим всех гостей и жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. В жаркую и сухую погоду категорически запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов и в лесной, и в промышленной зоне, и на приусадебных участках. Ежедневно проходят рейды, составили более 30 протоколов, нарушителей оштрафовали на различные суммы – от 10 до 2 000 МРП (1 МРП – 3 063 тенге). В выходные дни рейды будут проходить по дачным участкам. Обстановка сложная», - сказал Д. Растихин.