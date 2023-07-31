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    23:11, 30 Июль 2023 | GMT +6

    Возгорание на площади 2 тысячи га тушат в области Улытау

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную службу ДЧС области Улытау поступило сообщение о возгорании сухой травы в 45 километрах от села Кенжебайсамай Жанааркинского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Улытау.

    Предварительная площадь пожара 2000 га.

    В тушении пожара задействованы силы и средства добровольных противопожарных формировании и ДЧС области Улытау в количестве 42 человек и 11 единиц техники.

    Угрозы населенному пункту нет.

    ДЧС области Улытау призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


    Теги:
    Пожар Улытауская область ДЧС МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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