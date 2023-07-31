23:11, 30 Июль 2023 | GMT +6
Возгорание на площади 2 тысячи га тушат в области Улытау
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную службу ДЧС области Улытау поступило сообщение о возгорании сухой травы в 45 километрах от села Кенжебайсамай Жанааркинского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Улытау.
Предварительная площадь пожара 2000 га.
В тушении пожара задействованы силы и средства добровольных противопожарных формировании и ДЧС области Улытау в количестве 42 человек и 11 единиц техники.
Угрозы населенному пункту нет.
ДЧС области Улытау призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.