Возгорание на площади 2 тысячи га тушат в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную службу ДЧС области Улытау поступило сообщение о возгорании сухой травы в 45 километрах от села Кенжебайсамай Жанааркинского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Улытау.

Предварительная площадь пожара 2000 га.

В тушении пожара задействованы силы и средства добровольных противопожарных формировании и ДЧС области Улытау в количестве 42 человек и 11 единиц техники.

Угрозы населенному пункту нет.

ДЧС области Улытау призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.