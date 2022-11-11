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    12:52, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Возгорание на «барахолке» в Алматы ликвидировано

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 12:43 пожар на «барахолке» в Алматы ликвидирован на площади 1500 кв.м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя ДЧС Руслана Иманкулова.

    Информации не пострадавшим не поступало.

    Как сообщалось ранее, 11 ноября в 10:56 силы и средства направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Жетысуский район, мкр. Северное кольцо, 7Б. Загорелся контейнер

    «Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли через 8 минут, установлено горение контейнера, сильное задымление. Произведено развертывание сил и средств, немедленно приступили к тушению загорания, ввели пожарные стволы, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей. Обстановка под контролем, ведется наблюдение посредством камер систем видеонаблюдения, к месту загорания направлены все силы взаимодействия города», - сообщили в пресс-службе ДЧС.



    Теги:
    Пожар Алматы Видео Происшествия Происшествия, ЧС
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