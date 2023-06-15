Возгорание камыша тушат в заповеднике Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Коргалжынском районе Акмолинской области на территории ГНПП «Коргалжынский заповедник» произошло загорание камыша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

В Коргалжинском районе на озере Сарыколь произошло загорание камыша на площади 100 га. На месте задействованы силы и средства ДЧС и местных исполнительных органов. Завтра в светлое время суток для оперативности тушения планируется задействовать вертолет Казавиаспас МЧС. Угрозы населенным пунктам нет.

ДЧС Акмолинской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.