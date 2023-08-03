Возгорание камыша потушили близ Астаны

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В 8 километрах от села Каражар Целиноградского района загорелся камыш, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.



Пожар начался 2 августа в 17:09. Огонь распространился на 4 гектара.

«Для тушения пожара мобилизованы 10 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ДЧС Акмолинской области, 20 человек и 5 единиц техники ДЧС Астаны. Пожар потушили 3 августа в 9:50. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Напомним, недавно в районе Биржан сал Акмолинской области произошло возгорание сухой травы. Пожар потушили.