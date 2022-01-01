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вчера 19:56
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Воздушный шар унес человека в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе человека на воздушном шаре унесло в горы. Спасателям удалось найти иего в ущелье Салдатсай и доставить его в безопасное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
Инцидент произошел 1 января. В 16:43 на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в горно-лыжном комплексе «Ак-булак» Талгарского района, в результате порывистого ветра и обрыва страховочных канатов, человека на воздушном шаре унесло в сторону гор.
На место вызова незамедлительно выехали силы и средства подразделений МЧС РК из СПЧ-2 города Талгара (семь сотрудников, две единицы техники) и Республиканского оперативно-спасательного отряда (семь сотрудников, одна единица техники, один кинологический расчет).
В корзине улетевшего шара оказался инструктор по полетам на воздушном шаре. Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме.
Сотрудники Специализированной пожарной части Талгара нашли инструктора в ущелье Салдатсай и доставили в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.
ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать все правила безопасности.
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