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Воздушный шар унес человека в Алматинской области

1 Января 2022 23:16
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Воздушный шар унес человека в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе человека на воздушном шаре унесло в горы. Спасателям удалось найти иего в ущелье Салдатсай и доставить его в безопасное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

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Инцидент произошел 1 января. В 16:43 на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в горно-лыжном комплексе «Ак-булак» Талгарского района, в результате порывистого ветра и обрыва страховочных канатов, человека на воздушном шаре унесло в сторону гор.

На место вызова незамедлительно выехали силы и средства подразделений МЧС РК из СПЧ-2 города Талгара (семь сотрудников, две единицы техники) и Республиканского оперативно-спасательного отряда (семь сотрудников, одна единица техники, один кинологический расчет).

В корзине улетевшего шара оказался инструктор по полетам на воздушном шаре. Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме.

Сотрудники Специализированной пожарной части Талгара нашли инструктора в ущелье Салдатсай и доставили в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать все правила безопасности.



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#Алматинская область   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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