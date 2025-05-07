Воздушные замки в Турции: как инвестиционная сказка обернулась судебным процессом

Сотни мини-замков в европейском стиле, построенных у подножия живописных гор, должны были привлечь богатых иностранных инвесторов и превратить регион в туристическую Мекку. Но вместо волшебства и прибыли – обман, судебные разбирательства и десятки пострадавших.

Фото: www.hurriyet.com.tr

В центре громкого уголовного дела – 13 человек, которых обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По версии Генеральной прокуратуры Турции, они убедили 59 граждан Кувейта вложить около $68 млн в строительство люксовых вилл. Инвесторам обещали золотые горы в виде стремительного роста цен на недвижимость, высокой доходности и статуса владельца собственного средневекового замка. Однако мечта обернулась пустотой – ни прибыли, ни достроенных домов.

Следствие установило, что полученные деньги перегонялись между связанными компаниями, выводились за границу через подставные фирмы и снимались наличными. Сам проект при этом стоял на месте. Стройка была заморожена, а «Burj Al Babas» превратился в город-призрак.

Фото: www.hurriyet.com.tr

По турецким законам, каждому из 13 обвиняемых теперь грозит до 885 лет лишения свободы. Гособвинение настаивает на том, что это была не ошибка предпринимателей, а тщательно продуманная схема финансового мошенничества.

«Burj Al Babas» давно стал интернет-мемом – странная коллекция заброшенных замков, словно из сказки, но без единой души. Теперь это место привлекает лишь местных и иностранных туристов, которые спешат снять на видео и сфотографировать интересные строения города-призрака.

Официальная статистика Турции показывает, что в больших мегаполисах страны идет перенаселение, а в отдельных регионах практически нет людей. В пяти самых одиноких деревнях Турции проживает всего по одному человеку.