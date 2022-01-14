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Возбуждено уголовное дело по факту захвата аэропорта Актобе - аким области

14 Января 2022 19:26
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Возбуждено уголовное дело по факту захвата аэропорта Актобе - аким области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пресс-конференции аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, как произошел захват аэропорта Актобе в дни массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам акима области, захватчики были задержаны, возбуждено уголовное дело.

«Факт захвата аэропорта был. Возбуждено уголовное дело по этому факту. Группа лиц вошла в здание аэропорта и выгнала всех сотрудников, они заставили выключить все, создав угрозу жизни людей, тысяч пассажиров. Выключение навигационных систем уже расценивается как террористический акт. Всю ночь они были там (в аэропорту - корр.). Однако мы сумели без жертв вернуть аэропорт. Эти люди задержаны, возбуждено уголовное дело», - рассказал аким.

Он также отметил, что во многих регионах действия участников беспорядков шло по сценарию - перекрывались авто, железные дороги, аэропорты, общественный транспорт.

Когда были перекрыты железнодорожные пути в Актобе, на вокзале остались около 700 пассажиров.

«Перекрыли железнодорожные пути, а на вокзале остались 700 человек, в том числе женщины и дети, их надо было развезти домой. Они также перекрыли нефтепровод, хотели закрыть газопровод, а это сделало бы заложниками 600 тысяч жителей города. Закрыли дорогу Хромтау - Актобе, мы убеждали пропускать хотя бы легковые автомашины, в них были женщины и дети, они могли замерзнуть», - рассказывает О. Уразалин.

Аким региона выразил признательность актюбинцам, которые в эти дни оставались дома, в Актюбинской области не были допущены факты мародерства, поджогов, погромов. Пострадало лишь здание областного акимата. З десь были выбиты стекла, двери кабинетов, разграблена или сломана оргтехника - предварительный ущерб составил 300 млн тенге.

«Умудрились разворовать столовую акимата, до последней ложки вынесли, кстати, ни одной книги не тронули. К сожалению, пропали личные вещи сотрудников - часы, телефоны.

По стране выделяются значительные средства для восстановления ущерба, у нас будут восстанавливать акимат за счет местного бюджета», - добавил аким.



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#Актюбинская область   #Судебный процесс   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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