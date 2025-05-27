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    12:30, 27 Май 2025 | GMT +5

    Возбуждено уголовное дело: глава Минпрома о ситуации с затопленным ЖК в Астане

    Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев прокомментировал ситуацию с затопленным ЖК в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Возбуждено уголовное дело: Глава Минпрома о ситуации с затопленным ЖК в Астане
    Фото: кадр из видео

    — Мы знаем эту ситуацию. Застройщик «BBC Gold». Строительные работы не ведутся. Сейчас с правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Создан дольщиками ЖСК. Сейчас решается вопрос о передаче этого недостроенного объекта в пользу потерпевших дольщиков, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

    Он отметил, что в целом в стране есть 42 проблемных строительных объекта, каждый находится на контроле.

    Ранее жители одного из ЖК в Астане пожаловались в сети на затопление соседнего долгостроя.
    В акимате сообщили, что у застройщика жилого комплекса TOO «BBS GOLD» имеются проблемные вопросы с отставанием от сроков завершения строительства, ввиду отсутствия должного финансирования строительство приостановлено.

    Теги:
    Астана Министерство промышленности и строительства Жилье
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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