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    15:47, 23 Май 2025 | GMT +5

    Акимат отреагировал на затопление ЖК в Астане

    Жители одного из ЖК в Астане пожаловались в сети на затопление соседнего долгостроя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акимат отреагировал на затопление ЖК в Астане
    Фото: кадр из видео

    — Акимат, пожалуйста, что-нибудь сделайте. Тут не то что комары, тут уже скоро и крысы, и утки, и бобры будут. Это у нас Кордай 87, у них — Кордай 89, ЖК «ЖанаАрка». Вот такой потоп аж до второго этажа, — говорит автор видео.

    @astana__pokazhet

     

    ♬ оригинальный звук — astana_pokazhet

    В акимате сообщили, что у застройщика жилого комплекса TOO «BBS GOLD» имеются проблемные вопросы с отставанием от сроков завершения строительства, в виду отсутствия должного финансирования строительство приостановлено.

    — В целях оказания содействия дольщикам, проблемные вопросы ЖК «ЖанаАрка» были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии акимата города Астаны по вопросам долевого участия в жилищном строительстве. Создан жилищно-строительный кооператив «Қордай 89» (далее — ЖСК) из числа пострадавших дольщиков.В настоящее время, правоохранительным органом подано исковое заявление в интересах дольщиков о взыскании незавершенного строительства в пользу вышеуказанного ЖСК для самостоятельного завершения строительства, — отметили в пресс-службе акимата.

    Также в ведомстве сообщили, что частным застройщиком еще не завершено строительство частного жилого комплекса.

    — Из-за этого им также еще не завершено строительство внутренних сетей, из-за чего на территории внутри ЖК образовалась вода. Районным акиматом и управлением коммунального хозяйства будет оказана помощь в откачке воды.Завершение строительства объекта находится на постоянном контроле акимата города Астаны, — дополнили в ведомстве.

    Ранее мы писали, что жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы. 

    Теги:
    Дожди Астана Акимат Жилье Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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