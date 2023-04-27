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ВОЗ выпустила предупреждение в отношении опасного сиропа от кашля индийского производства

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 16:01
ВОЗ выпустила предупреждение в отношении опасного сиропа от кашля индийского производства Фото: Shutterstock

НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во выпустила предупреждение в отношении сиропа от кашля индийского производства, который содержит «недопустимое количество диэтиленгликоля и этиленгликоля». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

В заявлении ВОЗ говорится, что на Маршалловых островах и в Микронезии была обнаружена партия опасного лекарства от кашля индийского производства.

«В образцах сиропа с Маршалловых островов выявили неприемлемое содержание токсичных веществ - диэтиленгликоля и этиленгликоля», - отметили в организации.

ВОЗ не сообщила о случаях отравления этим лекарством, но предупредила, что употребление значительного количества диэтиленгликоля и этиленгликоля может привести к смерти.

Индийское правительство пока не прокомментировало эту информацию.

Напомним, после приема сиропа «Док-1 Макс» индийского производства в Узбекистане в декабре 2022 года скончались 19 детей.

22 декабря прошлого года в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу данного препарата. 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям.

По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

Позже стало известно о гибели 20 детей в Узбекистане от приема данного препарата.


Здравоохранение   Индия   ВОЗ  
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