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    20:28, 02 Июль 2025 | GMT +5

    ВОЗ: цифровая эпоха усиливает одиночество среди молодёжи

    Комиссия по социальным связям Всемирной организации здравоохранения опубликовала глобальный отчёт, в котором одиночество признано серьёзной угрозой общественному здоровью, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ВОЗ: цифровая эпоха усиливает одиночество среди молодёжи
    Фото: pixabay.com

    По оценкам организации, каждый час в мире умирают около 100 человек от причин, связанных с одиночеством. В год это составляет более 871 тысячи смертей.

    С одиночеством могут столкнуться люди любого возраста, наиболее уязвимыми остаются подростки, молодые люди и жители стран с низким и средним уровнем дохода. Согласно данным, от 17% до 21% молодых людей в возрасте от 13 до 29 лет регулярно испытывают чувство одиночества. Особенно остро эта проблема проявляется среди подростков. В странах с низким уровнем дохода уровень одиночества достигает 24% — это почти вдвое выше, чем в странах с высоким доходом, где одинокими себя считают около 11% опрошенных.

    — В нашу эпоху, несмотря на безграничные возможности для общения, все больше людей сталкиваются с изоляцией и одиночеством. Одиночество и социальная изоляция губительны для человека, семьи и общества и в случае нашего бездействия будут и впредь приносить обществу миллиардные убытки, увеличивая расходы на здравоохранение, образование и занятость, — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Отмечается, что крепкие социальные связи оказывают положительное влияние на здоровье человека на всех этапах жизни. Они способствуют снижению воспалительных процессов в организме, уменьшают риск серьёзных заболеваний, поддерживают психическое благополучие и снижают вероятность преждевременной смерти.

    В то же время одиночество и изоляция связаны с ростом риска инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Эти состояния ухудшают психоэмоциональное состояние и вдвое увеличивают вероятность развития депрессии. Также они могут способствовать тревожным расстройствам, членовредительству и даже суицидальным мыслям

    Раннее мы писали, как депрессия влияет на физическое здоровье.

    Теги:
    Здоровье ВОЗ Ментальное здоровье
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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