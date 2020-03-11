ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

ЖЕНЕВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», - сказал он.





«ВОЗ оценивает эту вспышку круглосуточно, и мы глубоко обеспокоены тревожными уровнями распространения. COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Пандемия - необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. П од пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый характер, поражающую значительную часть всего населения.



