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вчера 20:30
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вчера 19:10
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ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
ЖЕНЕВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», - сказал он.
«ВОЗ оценивает эту вспышку круглосуточно, и мы глубоко обеспокоены тревожными уровнями распространения. COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
Пандемия - необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. П од пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый характер, поражающую значительную часть всего населения.
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