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ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

11 Марта 2020 23:49
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ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

ЖЕНЕВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», - сказал он.


«ВОЗ оценивает эту вспышку круглосуточно, и мы глубоко обеспокоены тревожными уровнями распространения. COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус


Пандемия - необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. П од пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый характер, поражающую значительную часть всего населения.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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